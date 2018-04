Los sabores del caramelo calcáreo (chocolate, regaliz, etc.) han sido descritos como "yeso tropical" y "sorpresa de escayola", según The Wall Street Journal. Pero el anuncio de hace unas semanas de que New England Confectionery Co., de 170 años de antigüedad, podría cerrar su planta en Revere (Massachusetts) y despedir a la mayoría de sus empleados, pareció dar un toque nostálgico a los consumidores, lo que provocó un aumento en la venta de obleas.