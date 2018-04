Los hallazgos fueron intrigantes porque aunque las personas perdieron peso y no lo lograron durante los dos años, aumentaron sus sentimientos de hambre y deseo, pero no plenitud. Los hormonas asociadas con el hambre y la plenitud también aumentaron. En otras palabras, después de dos años, los participantes tuvieron problemas con el aumento del apetito en las comidas, y aunque sus hormonas indicaban que se sentían saciadas, no se sentían así.