No cocines demasiado. Todos hemos escuchado que la pasta debe cocinarse hasta que esté al dente, pero ¿qué significa eso? Adler dice que puedes hacerlo quitando un trozo de pasta con pinzas y echarle un poco de agua fría (hazlo solo para la prueba, no para el resto de pasta). Dale un mordisco: sentirás un poco de resistencia, pero no mucho (la madre de Adler le enseñó que si se queda pegado a los dientes, no está listo). Luego echa un vistazo al interior de la pasta. Para formas como el espagueti o el linguini, verás un pequeño punto en el centro de la pasta y eso querrá decir que aún no está completamente cocida, ya que se cuece desde el exterior hacia adentro. Con formas como las del penne o rigatoni, verás un pequeño anillo delgado alrededor del centro.