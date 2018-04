Jacob Shoemaker, un estudiante de último año en el Hilliard Davidson High School en Hilliard (Ohio), sí, fue suspendido. Pero no porque eligiera unirse a sus compañeros de clase y los cientos de miles de estudiantes en todo el país que salieron de sus clases para protestar por la violencia armada a raíz del tiroteo en la escuela de Florida que dejó 17 muertos. Fue porque no fue a un área designada de la escuela donde se suponía que estaban los que no protestaban, sino que se quedó solo en un salón.