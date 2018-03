Vikander presenta una versión más realista de la increíblemente voluptuosa heroína de los videojuegos que Angelina Jolie, en el papel de Lara Croft, interpretó con gran éxito mientras que Milla Jovovich comenzaba a destacar en los spin-offs de Resident Evil. Al igual que Sarah Conner en The Terminator, Ellen Ripley en Allien y Charlize Theron en Mad Max: Fury Road, estas heroínas se han convertido en personajes cinematográficos familiares, y las últimas en hacerlo han sido Frances McDormand en Three Billboards Outside Ebbings, Missouri y Allison Janney en I, Tonya.