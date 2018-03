Cualquier medicamento de este tipo requeriría una licencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), pero la FDA no reconoce la "incapacidad de hacer ejercicio" como una enfermedad que necesita un medicamento. Así que Evans se ha enfocado en el compuesto 516 para los jóvenes que sufren de distrofia muscular de Duchenne, un enfoque que cree que ofrece la mejor oportunidad para la aprobación de la FDA. "Esta enfermedad afecta a los niños que no pueden hacer ejercicio y finalmente mueren de desgaste muscular, a menudo a una edad relativamente temprana, a los 15 o 16 años", subraya Evans. "Es una enfermedad con una gran necesidad médica no satisfecha", agrega al respecto.