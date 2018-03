En la diabetes tipo 2, el cuerpo no puede usar y almacenar la glucosa adecuadamente porque no es capaz de producir suficiente cantidad de insulina o no la usa bien. Por lo general, esta forma de diabetes se desarrolla en la edad adulta, especialmente entre personas que tienen sobrepeso, que no son físicamente activas o que tienen un historial familiar con esta enfermedad, aunque cada vez más aparece en personas más jóvenes (la diabetes tipo 1, que es mucho menos común y ocurre, a menudo, en la infancia, el páncreas deja de producir insulina por completo).