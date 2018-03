Las regulaciones estadounidenses, y equivalentes en todo el mundo, sostienen que los fabricantes deben demostrar que las fallas catastróficas son tan remotas que no ocurrirán en mil millones de vuelos. Eso significa que las alas no se caerán o que el piloto automático no girará repentinamente, por ejemplo. A menos que el Congreso o la FAA alivie los estándares para vehículos autónomos, Boeing y otros fabricantes tendrían que demostrar a los reguladores que sus sensores computarizados y sistemas de guía robótica son igualmente confiables. "Es extremadamente costoso certificar un nuevo avión, incluso cuando se está certificando para un uso bien establecido y con reglas que llevan mucho tiempo en vigor", explica Steve Wallace, un ex funcionario de la FAA que supervisó las investigaciones de accidentes y también trabajó en la división de certificación de la agencia. "Aquí estamos tratando de abrir un nuevo uso donde no hay reglas. Es una tarea gigante", comenta Muilenburg, de 54 años, un ingeniero espacial trabaja en los sistemas de detección y otras tecnologías para prevenir el caos en el aire. "El ecosistema autónomo del automóvil está haciendo inversiones allí", sostiene.