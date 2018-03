"La lección es que no puedes confiar en que el gobierno te proporcione agua", dice Gabby De Wet, cuya familia es propietaria de De Wet's Wellpoints and Bareholes. La compañía ahora coloca a los nuevos clientes en una lista de espera y dice que no confía en atender a las solicitudes hasta septiembre. "La gente está haciendo las cosas por propia iniciativa", comenta.