"No sentía que pudiera unirme a un grupo de juego porque los abandonaría poco después", remarca ella, que sabía que volvería a trabajar después de 12 semanas de baja maternal. Y "una vez que volví a trabajar a tiempo completo, no fue posible para mí asistir a las citas de juego o estar en reuniones grupales durante la semana, así que me sentía un poco descuidada en ese frente".