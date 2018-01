Kremen ha tenido más éxito que la mayoría con sus inversiones en agua. Además de realizar uno de los primeros controles en WaterSmart, también respaldó a Aquacue Inc., una compañía de detección de fugas que fue comprada por Badger Meter Incl, así como a una empresa de tratamiento de agua llamada HydroNovation Inc., que fue adquirida por una compañía taiwanesa, KemFlo International Co.