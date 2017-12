¿Podrían los adictos al trabajo estar de pie? No, pero en serio: levántate, porque estar sentado todo el día no es particularmente bueno para ti. Y tus caderas, probablemente, te lo agradecerán. Levit8 hace posible llevar un escritorio vertical con un soporte de computadora cubierto de tela que se pliega en una bolsa. Si bien no se puede ajustar la altura como lo harías en un escritorio, este soporte portátil viene en varios tamaños para acomodarlo. Es útil llevarlo si estás trabajando durante un día en una cafetería o en un sofá.