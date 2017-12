Como médico residente en el área de psiquiatría, he visto a muchos pacientes lidiar con esta pregunta; la respuesta más frecuente que escuché de los pacientes es: "No estoy seguro". Decidir entre diferentes tipos de tratamiento médico puede ser un desafío, especialmente en medio de la niebla de la depresión. Además, los pacientes confían en los médicos para que les sirvan de guía, y con frecuencia no estamos seguros de cuál es el mejor enfoque para un paciente en específico.