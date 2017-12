La pareja no pretendía llevar a sus mascotas a los libros de récords, según dijo Will Powers en el programa de televisión Pickler and Ben. Obtuvieron a estos animalitos hace unos dos años, y él inventó lo que consideraba una dieta felina nutricionalmente superior basada en pollo cocinado a fuego lento. Cuando notó que un año después la cola de Cygnus parecía inusualmente larga, Will Powers publicó una foto de ella en un foro veterinario de Reddit. La épica cola se volvió viral, y Guinness se puso en contacto.