Antes de los 12 años, la extracción del cabello se produce por igual en niños y niñas, pero luego ocurre predominantemente en niñas, según la psicóloga Suzanne Mouton-Odum, profesora asistente clínica en el Baylor College of Medicine. "¿Por qué pasa esto? No estamos seguros, pero sospecho que muchas más mujeres comienzan a superar la edad de la pubertad. Es probable que haya un componente hormonal que afecta a más mujeres que hombres. Otras hipótesis son que los hombres son más capaces de cubrir la pérdida de cabello, o tal vez no busquen tratamiento, ya que pueden ocultar los resultados de su extracción".