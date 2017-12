La solución a mi creciente frustración, estaba segura de ello, era una mejor gestión del tiempo. Siempre he sido madrugadora pero me levantaba antes y luego me iba a la cama más temprano. Pero el resultado no fue que tuviera más tiempo para mí, sino que los niños también se despertaban antes. Así que huí de casa. Una mañana, cuando llegue de la cafetería con los ojos nublados y la laptop en la mano, me senté en el carro y me puse a llorar. Claro que podría usar ese tiempo para ir a otro lugar o componer mis pensamientos, pero tenía la sensación de que esos preciosos momentos estaban siendo desperdiciados. ¿Cómo se suponía que iba a obtener tracción cuando mis ruedas estaban atrapadas en el barro?