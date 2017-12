Mientras estuve saliendo con Annie, he recibido puntos por no ser un monstruo. Me han visto como un buen tipo porque nunca le maldije ni levanté mi puño. Sin embargo, después del incidente, me sentí avergonzado de mi comportamiento y vi a un terapeuta para trabajar en por qué no había confiado en Annie, por qué un hombre tuvo que intervenir para que yo le creyera.