Las compañías suelen seleccionar ejecutivos que han estado trabajando como externos en un consejo de administración para aumentar su experiencia de mando y gobernabilidad empresarial. Sin embargo, la investigación muestra que el hecho de tener más mujeres en la junta hace que sea más probable que la empresa contrate a más mujeres ejecutivas. "Es la cuestión del huevo y la gallina. Podemos seguir diciendo que no hay no suficientes mujeres, pero no es cierto. Los comités solo necesitan cambiar su forma de pensar", argumenta Lamb.