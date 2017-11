Pregunta: ¿Podrías recomendarme un libro de cocina, o dos, para regalar a alguien que está empezando en la cocina? Ella tiene las nociones básicas de cocina haciendo comidas sencillas, pero será la primera vez que viva sola y se hará todas las comidas. Tengo The Joy of Cooking (La alegría de cocinar) en mi lista, pero recuerdo haber recibido ese libro cuando era una novata y me sentí abrumada porque el tipo de letra era minúsculo. Me gustaría tener un libro con el que planificar las comidas no fuera algo tan desalentador.