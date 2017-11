Sin embargo, muchos padres no se dan cuenta de la rapidez con que los bebés empiezan a desarrollar su conciencia social y emocional, de acuerdo a las palabras de Ross Thompson, presidente de la organización de desarrollo infantil Zero To Three y psicólogo cognitivo en la Universidad Davis de California. "Los padres subestiman que tan sensible es un niño sobre sus propias emociones", apunta. A los 6 meses de edad, un niño puede verse afectado por la depresión o la ansiedad de los padres y por las disputas parentales.