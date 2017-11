Aunque él no fue el mejor asesor, me ha dado un buen ejemplo. Cuando perdimos a mi madre después de una larga lucha contra la demencia vascular, él sufrió pero no dejó de vivir. Con el tiempo, vi que no tenía miedo a sobreponerse y arriesgarse a nuevas relaciones, algo que desconcertaría a miles de personas que han sufrido un golpe tan duro como la pérdida de tu esposa. A los 79 años, mi padre conoció a su novia en un autobús.