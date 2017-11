Pero en realidad tengo un miedo al rechazo, por lo que me he tomado las citas como un auténtico desafío. Prefiero estar con mi familia religiosa y republicana todos los días a que alguien que me atrae me rechace. Lo que pasa por mi cabeza es: no me gradué con maestría, obtuve un trabajo perfecto, me mudé a la ciudad de mis sueños y encontré una comunidad fantástica como para que un tonto me diga que me ve solo como amigo.