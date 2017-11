"Los perros no juzgan. Aman a todos por igual. De alguna manera, los perros pueden llegar a una persona de una manera que los humanos no pueden. ¿Es esa compasión? ¿Comprensión? No lo sé. Pero es realmente especial poderla ver. No puedo decirte cuántas personas la conocen y, al verla, empiezan a llorar", comenta Howell.