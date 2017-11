Como niña adoptada siempre he tenido un sentimiento de más cohesión familiar (un novio me dijo una vez que no sería capaz de "curar mis heridas de niñez" hasta que me convirtiera en madre). Aunque nunca he sido una mujer especialmente maternal, durante muchos años he soñado con encontrar al compañero perfecto, el tipo de persona a quién el hecho de tener un hijo es algo necesario. Creía que si tenía el amor, sentiría ese impulso primario hacia la maternidad que tienen muchos de mis amigos.