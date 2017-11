Un par de días antes de su sesión con Horizon Zero Dawn, Burch estaba en las oficinas de Cartoon Network, en Burbank, para grabar las voces de OK K.O.! Let's Be Herores. Gracias a este tipo de trabajos, Burch y otros actores de voz han podido mantenerse a flote mientras se prolongaba la huelga y desaparecían las audiciones para los videojuegos.