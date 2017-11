Rachel Jo Silver es una de esas mujeres. Desde que se convirtió en suscriptora de Rent the Runway el año pasado, The New Yorker dice que ha eliminado el 90 por ciento de su vestuario y ha reducido el gasto relacionado con la ropa en un 70 por ciento. Los únicos elementos que puede recordar haber comprado durante el último año, dice, son dos vestidos de Zara y un par de jeans de ShopBop.