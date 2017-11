Sukhinder Singh Cassidy, fundadora de The Boardlist y miembro de varias juntas, dijo que no le sorprendió ver que muchos directores aún no lo estaban haciendo. "Hacer una auditoría de riesgos en torno a la cultura no es la norma. Solo cuando surge una crisis aparecen estas cosas", declaró en una entrevista. "Pero lo que sí me sorprendió es la falta de conversación a nivel nacional", agregó.