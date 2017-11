La residencia del vicepresidente, una casa estilo Queen Anne en los terrenos del Observatorio Naval, al noroeste de Washington, ha visto su cuota de drama y buenos momentos. No es una edificación tan antigua como la Casa Blanca, por supuesto (el vicepresidente no tuvo un hogar oficial hasta 1975), pero todavía hay mucha historia en ese lugar, tal y como se describe en el nuevo libro Number One Observatory Circle, de Charles Denyer.