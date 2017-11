En los últimos dos años, después de décadas de muertes en declive, los fallecimientos por accidentes de tráfico en Estados Unidos aumentaron un 14.4 por ciento. Solo en 2016, más de 100 personas murieron cada día en vehículos o cerca de ellos en el país. Es la primera vez que la nación ha superado esa triste cifra en una década. Los reguladores, mientras tanto, todavía no tienen una buena idea de por qué las muertes relacionadas con colisiones aumentan: las personas conducen distancias más largas pero no tanto; el total de kilómetros aumentó solo un 2.2 por ciento el año pasado. Colectivamente parecíamos estar acelerando y bebiendo un poco más, pero no mucho más de lo habitual. Los expertos dicen que estos aumentos no justifican el aumento de las muertes en las carreteras.