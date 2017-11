La nueva encuesta se llevó a cabo en los días posteriores a una controversia de abuso sexual en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein, que llegó a los titulares nacionales e internacionales. Más de 20 mujeres, incluidas las ganadores del Oscar, como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, así como algunas aspirantes poco conocidas y asistentes de bajo nivel, compartieron sus relatos después de los informes de investigación del The New York Times y el New Yorker. Pero en los últimos años también se han visto denuncias similares que han terminado con las carreras de, por ejemplo, el comediante Bill Cosby, el presidente ejecutivo de Fox News, Roger Ailes, y el presentador de Fox News, Bill O'Reilly. El año pasado, varias mujeres también acusaron al entonces candidato Donald Trump de indeseado por algunas de sus actitudes.