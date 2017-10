Si no tienes más remedio que comer en tu escritorio, entonces abstente de estar revisando el correo electrónico, seguir trabajando o hablar de trabajo. Respira profundamente, come despacio y saborea tu plato delicioso y saludable. Mientras que el volumen y la composición de tu comida te ayudan a sentirte más satisfecho, los aspectos sensoriales también ayuda a ello (el sabor, el aroma, la textura, el color y la temperatura). Si comes de forma muy rápida y prácticamente sin notar los alimentos, tú mismo te estás negando la experiencia de la comida completa, y puede dejarte con la sensación de que necesitas morder algo más.