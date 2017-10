Mi hija odiaba la playa. Así que intentamos hacer otro tipo de cosas, pero la verdad es que ese no era un país con mucho entretenimiento para los niños. No hay parques de juegos excepto un puente movedizo en mal estado, por lo que no podías dejar a los niños solos porque se podían caer en cualquier momento. Tampoco habían clases de baile ni museos ni parques acuáticos. También echaba de menos las bibliotecas, las granjas o los zoológicos. No había ningún lugar seguro para montar en bicicleta o para aprender a patinar. De hecho, la única actividad organizada que pudimos encontrar fueron clases de natación, y eso se convirtió no solo en su principal fuente de diversión, sino en el único lugar en el que podía interactuar regularmente con otras madres.