Era la primera vez que me veía llorar. No había podido escribir nada desde la semana pasada, agotada por el trabajo que Lucy requería y el estrés que generaba con todos sus problemas. Ya habían pasado varios días desde que había estado con mi familia, pero claro me quedaría en casa con su perro. Carl es la persona más generosa que conozco, pero incluso la gente generosa puede ser, a veces, egoísta. ¿Quizás no entendía que al aceptar un perro no podría hacer siempre lo que querría? ¿Dónde estaba mi compañero de equipo?