La edad de mis padres los hacía diferentes de los padres del resto de mis amigos al tiempo que yo iba creciendo, pero ese no era el único factor que los distinguía. Ambos, que ahora están sobre los setenta años, siguen estando muy enamorados. Han tenido la misma rutina desde que se casaron en 1876: se despiertan, alimentan a su zoológico de gatos y perros, disfrutan de una taza de Joe y leen los periódicos del día. Muchas veces no me desperté con el rayo de sol entrando por la ventana sino por su risas. Ambos eran abogados y lo cierto es que no recuerdo ninguna discusión entre ellos.