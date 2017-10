"Se me cayó la comida en Whole Foods y él me ayudó a recogerla" es una linda historia para contar cómo conociste a tu pareja, aunque la casualidad de conocer a alguien no siempre es fructífera, tal y como dice la experta de citas Erika Ettin que lanzó su libro A Little Nudge ("Un pequeño empujón"). Si entras en cada situación con la expectativa de encontrar el amor de tu vida, lo más probable es que te vaya a decepcionar. En cambio, céntrate en expandir tu red social que te dé la oportunidad de conocer a gente.