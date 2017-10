Cuando pensamos en preparar a nuestras hijas para la pubertad, los efectos pueden ser varios. Por un lado, si no tienen el conocimiento que necesitan sobre su cuerpo y cómo funciona, puede suponer un shock para ellas. "Sobretodo si no están emocionalmente listas pueden experimentar algo no deseado, extraño o aterrador", comenta Cory Silverberg, educadora sexual y autora de Sex is a Funny World (El sexo es un mundo divertido).