La investigación también muestra que el divorcio no es tan traumático para la mayoría de niños. Es obvio que esa situación provoca algunas consecuencias y se requiere de un período de adaptación. Pero los niños se recuperan. Un estudio realizado hace veinte años, realizado por la psicóloga Constance Ahrons y publicado en su libro We're Still Family (Aún somos familia), observó que cerca del ochenta por ciento de los niños se adaptan bien tras el divorcio, no tienen efectos negativos en la escuela, ni en la vida social ni de la salud mental.