Los pequeños siempre se han sentido avergonzados por lo que los padres comparten con la familia y con los amigos, pero al compartir esa información en las redes sociales, la información permanecerá durante mucho tiempo. Los padres deberían preocuparse no solo por cómo un post podría afectar a un niño hoy en día, sino por cómo esa fotografía podría afectar a un niño de aquí a unos años. En estos momentos no veo ningún problema en el cuadro que he compartido esta mañana y no creo que tenga ningún efecto negativo. Pero otras imágenes, tareas e historias sí que podrían ser perjudiciales.