La escritora Lori Gottlieb, madre soltera de 40 años, lamenta no haberse casado cuando era más joven y quiere salvar a otras mujeres de esa situación, que la compara con el hecho de estar en coma después de beber y manejar. Gottlieb advierte a las mujeres solteras que sus sueños de amor y romanticismo son puras fantasías infantiles y deben crecer y asentarse. "Así es, no te preocupes por la pasión o la conexión intensa… Según lo que he vivido y observado, esa solución te hará más feliz a largo plazo", indica.