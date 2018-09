"Me importa una mierda si piensan que la tierra es plana, eso no le hace daño a nadie", escribió un Redditer. "Si no creen en el cambio climático, es probable que continúen lastimando a la tierra". Otro señaló que, "creer en teorías de que la Tierra es plana puede ser extraño, pero no creo que perjudique a la gente". Ciertamente le hace mucho menos daño al planeta que la contaminación".