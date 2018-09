A menos de que hagas múltiples entrenamientos diarios, una dieta que proporcione los carbohidratos suficientes restaurará el nivel adecuado de glucógeno independientemente de si la consumes o no inmediatamente después de hacer ejercicio. Piensa en ello como ponerle combustible a tu automóvil. La velocidad a la que la bomba dispensa el combustible no tiene mucha importancia; lo más importante es la cantidad de combustible que ingresa al tanque, y no la velocidad a la que ingresa.