Hoy, sentado en un café en Tottenham Court Road, en Londres, el hombre de 39 años, con lentes y una voz suave, no se ve como yihadistas ni como un súper espía que pasó diez años con algunos de los hombres más peligrosos del mundo, entre ellos Osama Bin Laden. Dean me cuenta que inicialmente admiró al hombre que luego se volvió en el terrorista más buscado de la Tierra. "Era muy alto —mucho más de 1.80m— y hablaba con mucha delicadeza, como un amable director de escuela", dice. "No se sentía la amenaza o la ira que después tuvo".