El propio libro, con letras llamativas en la portada y la frase "Men Are Afraid of Me" (Los hombres me tienen miedo) en la contraportada, desempeña un papel importante en la narrativa a nivel más general. La cubierta no pasa desapercibida cuando se lee el libro en público, y resulta difícil no creer que habrá hombres que interpreten el título como un punto de partida para iniciar una conversación o directamente como una provocación. "Diría que la idea de mi editor, David Ross, para la portada era la de honrar mi obra como artista y vincularla con el libro", explica. "Espero que haya mucha gente que se sienta empoderada por ambos títulos".