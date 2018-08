No estoy segura de la edad en la que las descubrí, sólo recuerdo que en la secundaria fui de las primeras que empezó a desarrollarse, a ponerse grandota —por no decir nalgona—. Sé que a los 20 comencé a darles demasiada importancia y pasé los siguientes años de mi vida en una lucha constante y sumamente agotadora por desaparecerlas, por verlas un poquito menos con tal de no detestarme tanto. Gasté muchísimo tiempo y dinero en cremas, masajes y tratamientos estéticos a lo pendejo. Sí, mi inseguridad me hizo presa de la industria que dicta los estándares de belleza y se hace millonaria con las carencias de mujeres que no saben cómo habitar su propia piel. Lo peor es que en una de estas tantas citas para tratar de "mejorar" mis piernas, me preguntaron que si también quería un tratamiento de lipoescultura sin cirugía para mis "chaparreras" y mi celulitis. "¿Tengo eso?, no lo sabía… Bueno, la piel de naranja ya la había visto, pero no creí que fuera tan grave", pensé. Y ahí inició la cruenta batalla María contra María.