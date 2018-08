Emocionadísimo le escribí como 5 veces pero nunca me contestó, ninguno. Lo bueno es que, como super fan que soy, sabía que el inicio de su gira por México iba a ser en La Bipolar de San Ángel por lo que llegué súper temprano, donde me volví a encontrar a Manolo y así me pidió que ayudara con las luces. Para esto yo ya estaba bastante tomado, muy borracho, pero sabía que no podía decir que no. Les gustó lo que hice y la siguiente semana me invitaron a ir con ellos a Cuernavaca y a otros lados, como Pachuca, y dos semanas después a seguir en la gira.