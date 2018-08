Medellín, en el último año, da señales de humo con picos de naranja a rojo, lo que no es grave pero tampoco es lo ideal. El color deseable para la Organización Mundial de la Salud es el verde. Carvalho a veces es malinterpretado; él propone un modelo de pensamiento que no sea negacionista ni catastrofista. Como ingeniero civil no puede desapegarse a las medidas concretas, reales, con una metodología que sea estandarizada a nivel mundial. Está en contra de la discriminación de la información a causa de varias cosas: la insuficiencia de datos proporcionados por sectores políticos y económicos de diferente nivel, las comparaciones erradas, los acontecimientos no corroborados, la rápida producción de la información y su poca frecuencia.