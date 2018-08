Hace un par de años visité Boca del Cielo, una playa virgen —dicen— de Chiapas a la que sólo se puede llegar cruzando en lancha. Ahí, en una isla sedienta de azúcar porque la cocacola los había castigado dejándolos sin refresco, tuve una revelación: me le adelanté a Harvard, sólo que sin argumentos científicos, pero descubrí por experiencia propia que, al menos a mí, me apendejaba el calor: me hacía lento, no me permitía reflexionar de forma correcta, me quitaba energía y poco a poco me iba drenando las ideas. Mi novia de ese momento me dijo que estaba loco, que aprendiera a disfrutar del "solecito" —una perra bola de fuego a la que nos vamos acercando cada vez con más furia—, y como procuro ser relajado y de discusiones buenaonda, desplacé mi observación de la plática y nos acostamos en la arena para terminar de cocer nuestra masa encefálica bajo el sartén celeste del sol chiapaneco.