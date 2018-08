¿Qué tan peligroso es?

Rezo porque no me toque acudir a levantar a muertos producto de un crimen. Es peligroso. De todos modos me toca levantar de todo. Cuerpos con más de 30 puñaladas en el rostro. Cadáveres cortados en pedacitos y metidos a una maleta. Una vez me tocó recoger a un asesinado que estaba adentro de su auto sentado al volante. Al parecer había estado platicando y bebiendo con el copiloto que le terminó disparando en el rostro y después le cortó un dedo y se lo metió en la boca; se decía que era un soplón. Decapitados me han tocado muchos. Me impresiona que las persona que cortan cabezas lo hacen derechito, de manera fina, se nota que saben hacerlo sin dejar el hueso carcomido.