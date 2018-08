Para ser juez sensorial para el fabricante de Nutella, Ferrero, no hay forma de evitar un traslado a Alba, Italia. La ciudad se encuentra en la región italiana de Piamonte, rodeada de viñedos famosos y huertos frutales. Aparte de Ferrero, la industria en Alba está compuesta por otra única compañía que resulta ser el mayor fabricante de pisos y pelotas de PVC. Si eso no suena como la ciudad urbanizada y cool en la que te gustaría vivir, no sabemos qué lo hará. Que el italiano se hable aquí es simplemente un criterio de exclusión para cualquiera cuyas habilidades lingüísticas sean suficientes sólo para pedir pizza. Para cualquiera que domine el idioma: per favore continua a leggere.