Este es el caso de las personas con las que hablé que padecen sexsomnia. Un director de proyectos de 30 años que vive en Luxemburgo describe cómo a la mañana siguiente nunca puede recordar el sexo que tuvo la noche anterior: "Por lo general, me siento bastante avergonzado y empiezo a preocuparme por mi pareja, temo haberla lastimado o hecho algo en contra de su voluntad". Una química investigadora de 27 años de Ohio me dice que tanto ella como su esposo padecen sexsomnia. Ella me explica que su esposo tiene movimientos más sutiles y no nota las señales de su lenguaje corporal después de iniciar el sexo durante el sueño, mientras que a ella la experiencia de despertar a media relación sexual le resulta algo confusa y desorientadora. Para el californiano Sammy Reynard, de 46 años, sucede una de tres cosas. "Muy rara vez completamos los actos sexuales. Me vuelvo a dormir y nunca me doy cuenta de lo ocurrido", recuerda. "Es un poco más común que me despierte a mitad del acto y una vez que logre orientarme, continúe pero ya despierto. Por lo regular, me detengo en algún punto y me vuelvo a dormir antes de que hayamos terminado".